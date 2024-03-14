BM: Gazze için hesap verilmesi gerekecek

Birleşmiş Milletler (BM), BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının İsrailli yetkililer tarafından 7 Ekim saldırısına dahil olduklarını söylemeleri için zorlandıklarına ilişkin haberler hakkında, “Gazze’de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek.” açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarına Hamas ve 7 Ekim saldırılarıyla ilgili bağlantıları olduklarını zorla söylettiğine ilişkin haberler var. Bağımsız İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna, bölgeye ziyareti kapsamında bu iddiaları da araştıracak mı?” sorusunu cevapladı. Colonna’nın UNRWA hakkında bağımsız inceleme yürütmek için 5 günlüğüne bölgeye gittiğini, İsrail’i, işgal altındaki Filistin topraklarını ve Ürdün’ü ziyaret edeceğini bildiren Dujarric, bu çerçevede yetkililerle farklı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Dujarric, Colonna’nın 20 Mart’ta ara raporu ve 20 Nisan’da da son raporunu sunmasının beklendiğini söyledi. AA

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