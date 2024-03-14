"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

BM: Gazze için hesap verilmesi gerekecek

14 Mart 2024, Perşembe 15:02
Birleşmiş Milletler (BM), BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının İsrailli yetkililer tarafından 7 Ekim saldırısına dahil olduklarını söylemeleri için zorlandıklarına ilişkin haberler hakkında, “Gazze’de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek.” açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarına Hamas ve 7 Ekim saldırılarıyla ilgili bağlantıları olduklarını zorla söylettiğine ilişkin haberler var. Bağımsız İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna, bölgeye ziyareti kapsamında bu iddiaları da araştıracak mı?” sorusunu cevapladı. Colonna’nın UNRWA hakkında bağımsız inceleme yürütmek için 5 günlüğüne bölgeye gittiğini, İsrail’i, işgal altındaki Filistin topraklarını ve Ürdün’ü ziyaret edeceğini bildiren Dujarric, bu çerçevede yetkililerle farklı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.  Dujarric, Colonna’nın 20 Mart’ta ara raporu ve 20 Nisan’da da son raporunu sunmasının beklendiğini söyledi.

 

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu, 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı

    BM: Gazze için hesap verilmesi gerekecek

    Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

    Mehmet Feyzi Efendi dualarla anıldı

    İnsan kâinatı iyi okumalı

    Karadağ'da deprem

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    'İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz!'

    Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

    İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

    Dövizin ateşi sönmüyor

    İnsanî krizin sebebi İsrail

    Demokrat gelenek Ege’den doğdu

    Ette dışa bağımlı olduk

    Putin, gerektiğinde nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi

    Rusya Google'a yaklaşık 44 bin dolar para cezası verdi

    ABD'li senatörlerden Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'e silah göndermeyi durdur"

    Lazzarini: Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

    Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzede vatandaşlar için bağışlanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazzelilerin manevî zaferi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya’dan Selanik’e büyük göç
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gidenin dönmesi mümkün müdür?
    Cevher İLHAN

    Vatandaşlar susturuluyor
    Ahmet BATTAL

    İstanbul’u sevmezse gönül…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Seçimi kaybetmek
    Genel

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.