BM: İsrail cezalandırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

BM Raportörü Albenese: Sağlıkçılar İsrail ile tüm bağlarını kesmeli Gazze’ye yönelik saldırıların ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına yönelik yasal çerçeveyi zayıflattığı kaydedildi. Açıklamada, “(Gazze’deki saldırıları nedeniyle) İsrail’in uluslararası hukukun temellerine saldırısının sonuçları olmalı. İsrail bu kurallara uymak yerine, işgal altındaki Filistin topraklarında ve ötesinde sivillere azamî acı çektirerek uluslararası hukuka defalarca açıkça meydan okudu” ifadelerine yer verildi. AA

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