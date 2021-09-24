BM: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil

Bİrleşmİş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Karen Koning Abuzayd, “Hiç kimsenin, mültecilerin geri dönmesi için Suriye’nin uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil. Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor.” dedi.

Komisyonun, 1 Temmuz 2020- 30 Temmuz 2021 döneminde Suriye’deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi’nin 48’inci oturumuna sunuldu. Raporu sunan Komisyon üyesi Abuzayd, Beşşar Esad rejiminin Suriye topraklarının 70’ini, savaş öncesi nüfusun da yüzde 40’ını kontrol ettiğini ve ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçların devam ettiğini vurguladı. Abuzayd, Esad rejiminin keyfi gözaltı ve tecrit vak’alarının azalmadan devam ettiğini ve ülkede ağır insan hakları ihlallerini belgelemeye devam ettiklerini belirtti. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili tartışmalara da değinen Abuzayd, “Hiç kimsenin, mültecilerin geri dönmesi için Suriye’nin uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil. Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.