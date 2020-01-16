BMGK'den "Keşmir oturumu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Hindistan ile Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'e ilişkin kapalı oturum düzenledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cün, ülkesinin girişimiyle dün gerçekleşen oturumun ardından gazetecilere açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM yetkililerinden sahadaki durum hakkında bilgi aldığını belirten Cang, anlaşmazlık sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Cang, bölgedeki gerginliklere karşı uyarıda bulundu. Toplantıya katılan Rus diplomat Dmitry Polyanskiy de Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin yanında olduğunu kaydetti. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa, geçen ay Çin'in Keşmir konulu toplantı talebine engel olmuştu. BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere 16 Ağustos'ta kapalı oturumda toplanmıştı.

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