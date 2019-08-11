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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

BMGK, Fransa'nın talebi üzerine Libya için acil toplanacak

11 Ağustos 2019, Pazar 07:16
BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki çatışmalar ve BM çalışanı 2 kişinin bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölmesinin ardından Fransa'nın talebi üzerine acil toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın talebi üzerine Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere yerel saatle 16.00'da (TSİ 23.00) toplanma kararı aldı. 

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış, bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.

Öte yandan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

AA

Etiketler: bmgk, libya
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