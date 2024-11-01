"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

BMGK kararı uygulansın

01 Kasım 2024, Cuma 15:01
Türk sivil toplum kuruluşları, Gazze Şeridi’nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Gazze’de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ile bazı insani yardım kuruluşları, Gazze’ye insani yardım koridoru açılması çağrısı için basın toplantısı düzenledi. ÖNDER Ankara Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara’da ifade veren Avustralyalı tanık Helen Maria O’Sullivan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Ramazan Tunç, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, uluslararası kamuoyunun acil olarak harekete geçmesi istendi. “Bu dayanışma çağrısı, yalnızca Gazze halkının yaşam hakkını savunmak için değil, insanlık onurunu koruma ve savaş mağdurlarına sahip çıkma adına yapılan bir çağrıdır.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin nüfusun tamamının Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilip kapalı bir askeri bölgeye dönüştürmeyi hedefleyen Generaller Planı’nın yürürlükte olduğunu gösterdiği aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıktı

    Amasra maden faciasına ilişkin davada ara karar

    Kayyım uygulaması demokrasiye aykırı

    Üreticide 12.5, markette 58.5 lira

    İsrail'in Lübnan'da "savaş suçu içeren" 3 saldırısı belgelendi

    BMGK kararı uygulansın

    BM: İsrail, Gazze'nin sağlık sistemini planlı olarak yok ediyor

    Siyonist grupları kızdıran yazı

    Hac kurasının sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek

    'Önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail'le ateşkes olabilir'

    'İsrail, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdı'

    Fransa'da 2023 yılında 735 ''evsiz'' öldü

    Barzani: Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir

    Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı

    Gazze'nin cadde ve sokaklarından "çürümüş ceset kokuları" geliyor!

    Rusya’dan Google’a 20 desilyon doları aşan ceza

    Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

    WFP: Gazze’deki insanî kriz kıtlığa dönüşebilir

    Sudan’da iç savaş yüzünden 14 milyon insan göç etti

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Adını anmanın yasak olduğu lider
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mide için Kudret Narı
    Osman ZENGİN

    Müfritane irtibat yolunda Doğu ve Güneydoğu seyahati
    Ali FERŞADOĞLU

    Her asrın mehdîleri ve Mehdî-i A’zam
    Risale-i Nur'dan

    Samimî tesanüd ve meşveret-i şer’iye sizi muhafaza eder
    Cevher İLHAN

    “Oyun plânı”nın maksadı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdîyet nedir?
    Şükrü BULUT

    BRICS ile zihinleri müşevveş etmememiz lazım...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.