BMGK kararı uygulansın

Türk sivil toplum kuruluşları, Gazze Şeridi’nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Gazze’de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ile bazı insani yardım kuruluşları, Gazze’ye insani yardım koridoru açılması çağrısı için basın toplantısı düzenledi. ÖNDER Ankara Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara’da ifade veren Avustralyalı tanık Helen Maria O’Sullivan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Ramazan Tunç, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, uluslararası kamuoyunun acil olarak harekete geçmesi istendi. “Bu dayanışma çağrısı, yalnızca Gazze halkının yaşam hakkını savunmak için değil, insanlık onurunu koruma ve savaş mağdurlarına sahip çıkma adına yapılan bir çağrıdır.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin nüfusun tamamının Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilip kapalı bir askeri bölgeye dönüştürmeyi hedefleyen Generaller Planı’nın yürürlükte olduğunu gösterdiği aktarıldı. AA

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