BMGK Suriye’ye yardım sevkiyatını uzattı

BMGK, Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatının uzatılmasını öngören kararı onayladı. 11 ülke karara olumlu yönde oy verirken; Rusya, Çin, İngiltere ve ABD çekimser kaldı. Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktasından gönderilecek.

BMGK’da dün yapılan kapalı oylamada, Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatına yönelik ve dün sona erecek mekanizmanın 6 ay daha uzatılması kararını onaylandı. ​Rusya, ABD, İngiltere ve Çin oylamada çekimser kaldı, 11 ülke ise olumlu yönde oy kullandı. Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktası üzerinden gönderilecek. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kontrol noktaları ise yardımların girişine kapatılacak.

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