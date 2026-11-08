Temsilcilerimiz toplandı

Yeni Asya Gazetesi’nin Sonbahar 2026 dönemi Temsilciler Toplantısı, yurt içi ve dışından temsilcilerin katılımıyla İstanbul Güneşli tesislerimizde gerçekleşti.

Yurt geneli ve yurt dışı temsilcilerinin de katıldığı genel toplantı Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahintürk’ün açılış konuşması ile başladı. Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram’ın müessese faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Denetleme raporunun okunmasının ardından temsilcilerimiz söz alarak soru ve görüşlerini dile getirdi. Toplantıda geleceğe yönelik hedefler, plan ve projeler müzakere edilirken özellikle uygulamaya geçen dijital ekosistem çalışmaları dikkat çektiği ifade edildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 250

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.