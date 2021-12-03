Bosna Hersek’te 7 savaş suçu şüphelisine gözaltı kararı

Bosna Hersek’te 1992 ve 1995 yılları arasında savaş suçu işlediğinden şüphelenilen 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) tarafından yapılan açıklamada, 90'lı yıllarda sivillere yönelik savaş suçları işlediklerine ilişkin şüphe nedeniyle 7 kişinin gözaltında alındığı duyuruldu. Şüphelilerin Sırp entitesi Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Bijeljina ile Sokolac’ta yakalandığı kaydedildi. Ülkede iki gün önce de eski Sırp Cumhuriyeti ordusu üyelerinden olduğu belirtilen 9 kişi savaş suçu şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Bosna Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında süren çatışmalarda 100 binden fazla kişi öldürülmüştü. Savaş ABD ve NATO müdahalesinin ardından barış anlaşması ile son buldu. Euronews Türkçe

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