Seneye ekemeyeceğiz

Neredeyse her üründe olduğu gibi Niğde’de lahana üreticileri de ürün maliyet artışlarına rağmen geçen yılın yarısı fiyatına satmak zorunda kaldı. Üretici Akbulut, “Herkes borçlu, gelecek yıl üretim yapamayacağız” dedi.

Tarım üretiminde “var yılı” olarak adlandırılan 2026 yılı, üretici açısından “zarar yılı” oldu. Neredeyse ürünlerin tamamında yaşanan rekolte artışına rağmen üretici ürünlerini geçen yılın da altında fiyatlara satmak zorunda kaldı. Hiçbir üründe çiftçi kâr edemezken kimi ürün dalında bırakıldı kimisinde ise maliyetin altına satmak zorunda kalındı. Niğdeli lahana üreticisi geçen yıl 70 liraya sattığı ürününe bu yıl 30 liraya alıcı bulamadı.

Kâr edemedikleri gibi zarar da ettiler

BirGün’ün haberine göre, “Benim 5 milyon lira nakdim vardı, onu üretime harcadım. Ancak sıfırdan başlayan başka üreticilerin 5 milyon liraya varan borcu var. Şimdi evini, arazisini satmak zorunda kalanlar var. Kâr edemedikleri gibi zarar da ettiler” diyen Akbulut, Nisan ayından Haziran ayına kadar lahana ekimi olduğunu, Ağustos’tan Aralık ayına kadar da hasat yapıldığını aktardı.

Her şey torpille işliyor

Akbulut, “Bir yılın emeği 30 lira dahi etmedi. Bu yıl herkes borçla ekim yaptı. Seneye hiçbir üretici aynı üretimi yapamayacak. Borçtan başımızı kaldıramayacağız” diyerek tepki gösterdi. Devletin verdiği tarım desteğinin yetersizliğine de tepki gösteren Akbulut, üreticinin bankalardan da kredi çekemediğini söyledi. “Devlet desteği almakta da krediye ulaşmakta da sorun yaşıyoruz. Kredi olmadan üretimi çevirmek zaten mümkün değil. Ne devlet destekliyor ne de bankasından kredi çekebiliyoruz” diyen Akbulut son olarak “Bu ülkede her şey torpille işliyor” dedi.

Haber Merkezi