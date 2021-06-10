Bu ceza ibret olsun

MLADİÇ’E VERİLEN MÜEBBET HAPSİN ONANMASINA BOSNALILARIN YORUMU: DÜNYADA SUÇUNA UYGUN BİR CEZA YOK. ADALET KISMEN YERİNİ BULDU.

“Bosna Kasabı”na müebbet hapis cezası onandı

DÜNYADA KARŞILIĞI YOK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin, “Bu dünyada Mladic'in işlediği suçlara uygun bir ceza bulunmuyor. Müebbet hapis cezasıyla adalet kısmî olarak yerini buldu” dedi.

YAPANIN YANINA KALMADI

AB Konseyi Başkanı Michel: “Kurbanlar için adaletin sağlanmasında önemli bir adım.” ABD Başkanı Biden: “Bu tarihî karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi ve yeni zulümleri önleme çabalarımızı destekliyor.”

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BU CEZA İBRET OLSUN

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, “Bosna Kasabı” lâkaplı Ratko Mladic’in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin, “Bu dünyada Mladic’in işlediği suçlara uygun bir ceza bulunmuyor. Müebbet hapis cezasıyla adalet, kısmi olarak yerini buldu.” dedi.

Dzaferovic, Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT), Mladic’in müebbet hapis cezasını onamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bütün Bosna Hersek halkına uluslar arası mahkemeler tarafından verilen kararlara saygı duyması çağrısında bulunan Dzaferovic, “Hâlâ savaş hayalleri kuranları bu rüyalarından uyanmaya ve gerçeği kabul etmeye çağırıyorum.” dedi. Savaş suçlularının Bosna Hersek’e iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, “Bu dünyada Mladic’in işlediği suçlara uygun bir ceza bulunmuyor. Hiçbir ceza kurbanları geri getiremeyecektir. Müebbet hapis cezasıyla adalet, kısmi olarak yerini buldu.” değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic de Mladic hakkında çıkan nihaî kararın, Bosna Hersek ve bölge ülkelerin geleceği açısından arz ettiği önemin paha biçilmez olduğunu ifade etti.

Kurban yakınlarından buruk sevinç gözyaşları

“Bosna Kasabı”nın hapis cezasının onanması, Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşta yakınlarını kaybedenler tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic’in, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulduğuna dair nihaî kararı açıklamasının ardından kurban yakınları memnuniyetlerini gizlemedi. Srebrenitsa’daki soykırımda 3 oğlu ve eşi vefat eden Nura Mustafic, Mladic yüzünden en sevdiklerinin artık hayatta olmadığını belirtirken, Mafija Hadzibulic ise Mladic’in cezayı hak ettiğine ancak bu suçları tek başına işlemediğine dikkati çekerek “Başkalarının da yaptıklarının cezasını çekmesi gerekiyor. Mladic hakkında ve-rilen karar, soykırımın inkâr edilmemesi açısından önemli.” ifadelerini kullandı.

Önemli bir adım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, “Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Mladic’in müebbet hapis cezasının onanmasını “kurbanlar için adalet sağlanmasında önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Biden, “Bu tarihi karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi. Aynı zamanda bu karar, dünyanın herhangi bir yerinde gelecekte yaşanacak zulümleri önlememiz için ortak çözümümüzü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) “Bosna Kasabı” lâkaplı Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili açıklamasında, kararın uzun zamandır beklenen adaleti getirdiğini ifade etti. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Kasabı Mladiç ile ilgili IRMCT kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

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