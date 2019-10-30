Bütün insanlık suçlarının hesabı sorulsun

Demokrat Parti vekillerinden Ilhan Omar, “İnsan hakları ihlÂlleri için hesap verebilirlik önemli, ancak hesap verilebilirlik ve soykırımın tanınması, siyasÎ bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır” dedi.

Demokrat Parti’nin göçmen kökenli kadın vekillerinden Ilhan Omar, ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına ilişkin ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısı için çekimser oy verdiğini açıkladı. ‘Soykırım siyasî bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalı’ Sputniknews’de geçen habere göre Omar, konuyla ilgili yayınladığı yazılı açıklamada ise şunları söyledi: “Özellikle etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlâlleri için hesap verebilirliğin önem taşıdığına inanıyorum. Ancak, hesap verilebilirlik ve soykırımın tanınması, siyasî bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır. Bu, jeopolitiğin ‘itme-çekme’ politikası dışında, akademik mutabakata dayalı olarak yapılmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen tarihsel suçların gerçek kabulü, hem 20. yüzyılın en şiddetli soykırımlarını, hem de köle ticareti gibi daha önceki toplu katliâmları ve bu ülkede yüz milyonlarca yerli insanın hayatını alan Kızılderili soykırımını da ihtiva etmelidir. Bu yüzden çekimser oy verdim.” AA

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