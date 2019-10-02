Çapa Diş Hekimliği'ndeki tahliye işlemleri hakında İÜ Rektörlüğü'nden açıklama

İÜ Rektörlüğünden, Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliyesinin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için üniversitenin tüm imkanlarının sonuna kadar kullanılacağı, aksamaya meydan verilmeyeceğini bildirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Çapa yerleşkesine ilişkin yapılan açıklamada, deprem sonrası üniversite yönetiminin eğitim ve öğretim binalarının güvenliği ve depremden hangi oranlarda etkilendikleriyle ilgili uzmanların nezaretinde geniş çaplı teknik çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, bu bilimsel çalışmada üniversitenin yapı işleri ve teknik daire başkanlığıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili uzmanların da görev aldığı ifade edilerek, çalışmaların sonucunda Çapa yerleşkesinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi binalarında hem deprem hem de fiziksel şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilerek binaların tahliyesine karar verildiği hatırlatıldı.

Uzmanların, Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına ilişkin yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesinde karar verilmesi gerektiğini aktardığı kaydedilen açıklamada, Valilik makamının da bu konuda gerekli değerlendirmeleri yaparak son kararın rektörlük tarafından alınmasını uygun bulduğu anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasında Bakanlık teknik ekiplerinin incelemeleri sonucunda deprem kaynaklı bir hasara rastlanılmamış olduğu belirtilmekle birlikte, İstanbul Valiliği binada sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin kararın üniversitemiz rektörlüğünce verilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine rektörlüğümüz yönetimi ve ilgili fakültelerin yöneticileri durum değerlendirmesi yaparak, mensuplarımızın, öğrencilerimizin ve hastalarımızın emniyeti ve güvenliği için Hulusi Behçet Kütüphanesi binası ile Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasında gerekli tedbirleri vakit kaybetmeksizin almayı uygun bulmuştur. Alınan tedbirler ve bundan sonra uygulanacak yol haritası hem öğrencilerimiz hem de mensuplarımızla paylaşılmıştır. Buna göre, Üniversitemizin Çapa yerleşkesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için üniversitemizin imkanları sonuna kadar kullanılacak, gerekli planlamalar yapılarak hiçbir aksamaya meydan verilmeyecektir."

Tahliye işlemleri sürüyor

Öte yandan, depremin ardından İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin tahliyesine karar verilmesi kapsamında başlayan taşınma işlemleri bugün de devam edildi.

Fakültede öğrenim gören bir kısım öğrenci, akademisyen ve personelin kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttığı görüldü. Bazı öğrencilerin de yerleşkedeki bekleyişlerini sürdürdüğü gözlendi.

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde asistan olarak görev yapan Elif Erelel, yaptığı açıklamada, "Çapalıyım, Çapa'nın tarihi çok eskidir, diş hekimliğinin de güçlü bir tarihi var ve çok önemli bir yeri vardır." dedi. Erelel, taşınmaya ilişkin duygularını şöyle anlattı:

"Bizim burada çalışmamız uygun görülmedi, onun için tahliye kararı aldık. Tabii ki bu karardan dolayı çok mutluyuz, bu konuda bize yardım eden insanlara müteşekkiriz, ama biz Çapalıyız, Çapa'da olanlar, okuyanlar, çalışanlar ancak bunu anlayabilir. Biz bütün zorluklara rağmen burada durmuşuzdur, çünkü burası Çapa Hastanesi. Fakat bizi başka bir yere göndermeleri bizi çok üzüyor. Umarım tekrardan aynı kampüs içerisinde yerimizi alabiliriz."

Binalarının Hasdal'a taşınmasının konuşulduğunu dile getiren Erelel, "Deprem sonrasında bina uygun olmadığı için taşınmak istedik, ama biz Çapa'dan çıkmak, Çapa'yı terk etmek gibi bir niyeti hiçbir zaman taşımadık. Bunun aksine buradan ayrılmak, bizi çok üzer. Bütün hocalarımızla yeri gelir çadırda da ders veririz, yeter ki 'Çabalayıp Çapa'dan ayrılmayalım.' diyorlar." diye konuştu.

"Eğitimimizi en iyi şekilde almanın peşindeyiz"

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ayşe Zehra Çelik eğitimlerine okullarında devam etmek istediklerini, bu kapsamda da binanın yeniden yapılandırılabileceğini dile getirerek, konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

Çelik, "Çapa ile ilgili yetkililerden net bir açıklama bekliyoruz. Deprem esnasında dersim olmadığı için burada değildim, ama burada o anları yaşayan arkadaşlarım vardı. Çok korkmuşlar ve hemen okulu boşaltmışlar ama şu an bizim için en önemli faktör eğitimimizin devamı için net bir karar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkan Artıran da tahliye kararı sonrasında endişelerinin devam ettiğini belirterek, "Depremde hasar gördüğü gerekçesiyle tahliyemiz yapıldı, şu anda eşyalarımızı topladık. Bizim isteğimiz Çapa'da kalmak. Ben Çapa'yı, Çapa olduğu ve konumu için tercih ettim. Şu anda okulda yılda 200-300 bin arası hasta bakılıyor, gerçekten yoğun potansiyele sahip bir bölge." değerlendirmesini yaptı.

Fakültede 5. sınıf öğrencisi Enes Durel de Hasdal'a taşınma ihtimalinin gündeme geldiğini belirterek, "Bizim istediğimiz, mükemmel bir ortam içerisinde bu okula, üniversiteye yakışır bir şekilde eğitim almak, hastalarımızı tedavi etmek. Biz öğrenciyken hasta bakıyoruz asistanken de bakacağız." dedi.