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21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cezayir, Fransız nüfuzunu kırmak istiyor

21 Eylül 2020, Pazartesi
Cezayir Ulusal İnşa Hareketi Partisi Genel Sekreteri Ahmed ed-Dan, anayasa değişikliği ile ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istediklerini söyledi.

Cezayir Ulusal İnşa Hareketi Partisi Genel Sekreteri Ahmed ed-Dan, Anayasa değişikliği için yapılan tartışmalar sırasında “eski dönemde kaydedilen Fransız müdahalesinin ve nüfuzunun sınırlandırılmasını” talep ettiklerini söyledi. Eski Milletvekili Dan, “Ulusal İnşa Hareketi Partisi, Anayasa’da kalkınma, diyalog ve kimlikle ilgili teklifler sundu. Bu üç boyutun, Anayasa’da ilkesel olarak mevcudiyetinin korunması ve gelecekteki yasaların bunları esas alması için çalışıyoruz” dedi. Dan, Anayasa değişikliğinin halka sunulacağını ve kabul edilse de reddedilse de Ulusal İnşa Hareketi Partisi’nin halkla beraber olduğunu söyledi. 

Halk seçimlerin şeffaflığını talep etti

Hükümet yeni Anayasa’nın halk hareketinin taleplerini karşıladığını ifade ederken Cezayirli siyasetçi ise söz konusu taleplerin bir kısmının karşılandığını ve bir kısmı için ise halen mücadelenin sürdüğünü dile getirdi. Fransız sömürgeciliğine karşı 1 Kasım 1954’teki Cezayir Devrimi’nin ilkelerine atıfta bulunan Anayasa taslağının bu talepler arasında yer aldığını ifade eden Dan, “Kasım meselesi (devrimi), İslâmî ilkeler çerçevesinde egemen, demokratik ve sosyal bir devlet kurmak demektir.” diye konuştu. Dan ayrıca, “Halk hareketi yargı bağımsızlığını talep etti ve Anayasa onun bu talebini yerine getirdi. Seçimlerin şeffaflığını talep etti, ancak hâlâ bağımsız bir otoritenin seçimleri izlemesi konusunda endişelerimiz var ve yönetimin bunu bir kanunla düzeltmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ulusal İnşa Hareketi Partisi Genel Sekreteri Dan, millî çıkarlar, özgürlükler ve ulusal sabitelerin korunması durumunda halkın referanduma katılarak “evet” oyu vereceğine inandığını söyledi. Halka yeterli ve gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra Cezayirlilerin devlet kurumlarının korunması ve istikrarı için yararlı olanı seçeceğini dile getiren Dan, “Şimdi gerekli olan, artı ve eksilerin ortaya çıkması için bu dosya üzerinde kapsamlı okuma, diyalog ve açıklamadır.” diye konuştu.

köklü değişimler ihtiva ediyor

Cezayir’de hazırlanan yeni Anayasa taslağı önemli değişiklikler ihtiva ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda iki dönemden fazla aday olma imkânını ortadan kaldıran değişiklik, taslağın en önemli maddeleri arasında öne çıkıyor. Yeni taslağa göre Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurmak için görev verdiği Başbakan’ın, Meclis’in üçte ikisinin onayını alması gerekiyor. Önceki Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı, Meclis’teki en büyük partiyi dikkate almadan dışarıdan bir ismi Başbakan olarak tayin etme hakkına sahipti. Yeni Anayasa taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa’nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslar arası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkânı tanınıyor.

AA

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