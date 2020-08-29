"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çin'de 9, Güney Kore'de 323 koronavirüs vakasına rastlandı

29 Ağustos 2020, Cumartesi 12:07
Koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 9, Güney Kore'de 323 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 9 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 22'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 126 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 4'ünün durumu ağır olmak üzere, 262 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 323 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 19 bin 400'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin ölmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 316'ya çıktı.

Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 765 kişi iyileşti.

Yurt içi kaynaklı 371 yeni vakadan 244'ü başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgesinde görüldü.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Yetkililer, salgının ivme kazanmasında Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati çevresinde ve 15 Ağustos'ta Seul'de düzenlenen Kurtuluş Günü mitingindeki yayılmanın etkisi olduğunu vurguluyor.

AA

Etiketler: Çin, Güney Kore, koronavirüs
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama kararı

    BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

    'İngiltere'de ikinci dalga nedeniyle 85 bin kişi ölebilir'

    'Aktif vaka sayısı bir ayda yüzde 50'den fazla arttı'

    İstanbul Valiliği'nden yeni tedbir kararları

    'Salgın istenen düzeyde kontrol altında değil'

    81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

    Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

    Fahrettin Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

    Üniversitelere e-kayıt işlemleri başlıyor

    Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

    Fuat Oktay'dan AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 917 bini aştı

    Yaralarımızı beraber saralım

    Koronavirüsle birlikte hareketsizleştik

    Salgın daha çok yoksulları vuruyor

    Koronavirüse yakalanan Dr. Yarar uyardı

    Tedbir alınırsa, Ekim ayında azalır

    Gerçek rakamlar açıklananın 10 katı

    Servisçi esnafı da zorda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Büyük ve güçlü Türkiye için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Çocuklarımızın odalarında yılan var!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hani kriz yönetimi?
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Rüstem GARZANLI

    Risale-i Nurlar’la istikameti muhafaza edebildim
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş notu
    Emin Fırat

    Kul olamadık bir türlü
    Genel

    Yaralarımızı beraber saralım
    Cenk ÇALIK

    Bu “his” büyük hizmet görecek...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.