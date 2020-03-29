Çin'den ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı

Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkeye halihazırda yurt dışından 693 Covid-19 vakasının geldiği tespit edildi. Bu da yeni bir salgın riskinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı. Ülkede bildirilen vaka sayısı son haftalarda önemli ölçüde azaldı. Son 24 saatte Çin genelinde toplam 45 yeni vaka bildirildi. Ancak Çin yurt dışından gelen yeni vakalar nedeniyle salgınla mücadelesine devam ediyor. Cuma günü bildirilen 54 vakanın biri haricinde tümünün yurt dışı kaynaklı olduğu açıklanmıştı. Euronews Türkçe

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