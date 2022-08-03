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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

03 Ağustos 2022, Çarşamba 11:27
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.

Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pelosi'nin, Çin'in tüm uyarı ve protestoları rağmen gerçekleştirdiği ziyaretin, Çin'in egemenliğini kötü niyetle ihlal eden bilinçli bir siyasi provokasyon olduğunu savundu.

Ziyaretin Çin halkında öfkeye yol açtığını vurgulayan Vang, "(Pelosi'nin ziyareti) Bir kez daha kanıtlıyor ki, bazı ABD'li politikacılar Çin-ABD ilişkilerinde 'sorunları oluşturan', ABD ise Tayvan Boğazı'ndaki barışın ve bölgesel istikrarın 'en büyük yok edicisi' haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Vang, "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten temel normu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ana unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli. Tayvan Çin'in parçasıdır, Çin'in yeniden bütünleşmesi zamanın eğilimi ve tarihin varacağı kaçınılmaz sonuçtur. Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere asla ödün vermeyecektir."

Tayvan sorunun Çin'in zayıf ve kargaşa içinde olduğu bir dönemin ürünü olduğu ve ulusal canlanmayla birlikte sona ereceğini ifade eden Vang, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçleri ne kadar desteklerse desteklesin, çabası boşuna olacaktır. Başka ülkelerin iç işlerine karışmasının meşum kayıtlarına daha fazla sayfa eklemekten başka işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Dışileri Bakanlığı, ayrıca ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak Washington yönetimini protesto etmişti.

Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Çin, ABD'nin büyükelçisini çağırarak Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepkisini aktardı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng, dün gece Büyükelçi Burns'ü acilen bakanlığa çağırarak ziyaretin "tek Çin" ilkesini ve ABD-Çin ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ettiğini belirtti.

Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi yapısına büyük zarar verdiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın zeminini aşındırdığını ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj verdiğini ifade eden Şie, "Bu davranış, son derece kötü niyetlidir ve sonuçları çok ciddi olacaktır. ABD hükümeti bundan sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Bakan Yardımcısı, ABD hükümetinin Pelosi'nin bilinçli eylemini kısıtlamak yerine müsamaha gösterdiğini belirterek, Washington'dan, yanlışıyla yüzleşmesini, ziyaretin yol açtığı olumsuz sonuçları giderecek pratik tedbirleri almasını talep etti.

ABD'ye, "Tayvan kartını oynamaktan", Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaktan ve Çin'in iç işlerine karışmaktan vazgeçme çağrısı yapan Şie, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve sonunda ana karanın kucağına dönecektir. Çin halkı hayaletlerden, baskıdan ve kötülükten korkmaz." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Ulusal Halk Kongresinden, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

ÇUHK Daimi Komitesinden yapılan açıklamada, ziyaretin Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm muhalefetine ve protestolarına rağmen, 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etti. Bu davranış, tek Çin ilkesinin ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal etmiş, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini zedelemiş, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermiştir. Çin meclisi, bu davranışı kabul edemez ve güçlü şekilde kınar."

Anayasal sistemde "güçler birliği" ilkesinin geçerli olduğu Çin'de yasama organı işlevi gören ÇUHK'yı, diğer kurumlar gibi ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi şekillendiriyor. Genel Kurul toplantısı yılda bir kez yapılan meclisin olağan yasama faaliyeti 150 kişilik Daimi Komite tarafından yürütülüyor.

Çin'in Tayvan İlişkileri Dairesi'nden Ada'daki hükümete sert uyarı

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nin Tayvan İlişkileri Dairesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, hükümete, "dış güçlerle ittifakla bağımsızlık arayışının felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.

Dairenin Sözcüsü Ma Şiaoguang, yaptığı açıklamada, "(Tayvan lideri) Tsai Ing-wen ve Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerini uyarıyoruz; provokatif eylemlerle ve dış güçlerle bir olarak 'bağımsızlık' arayışına girmek mahvınıza ve Tayvan'ın felakete sürüklenmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

Açıklama, Pelosi ve heyetinin sabah saatlerinde Tayvan lideri Tsai ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Tayvan liderinin Pelosi'ye şeref madalyası armağan ettiği görüşmede "demokrasinin savunulması" mesajı öne çıkmıştı.

Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Komünist Parti yayın organı Global Times'ın haberine göre, Komünist Parti Merkez Komitesi'nin Tayvan Çalışma Ofisi de Pelosi'nin ziyaretinin ardından "ayrılıkçı faaliyetleri" nedeniyle merkezi Tayvan'da bulunan iki vakıf ile bazı şirketlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.

AA

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