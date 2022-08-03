"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

03 Ağustos 2022, Çarşamba 11:22
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaretinde, ada otoriteleri tarafından "Şeref Madalyası" tevdi edildi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığının 70 yılında da askeri gerilim devam ediyor

Pelosi, ziyareti kapsamında, bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

 

Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti.

Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." dedi.

 

Pelosi de Kongre adına kendisine tevdi edilen onur için Tsai'ye teşekkür ederken, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Temmuz ayında en çok satan hangi markalar ilgi gördü?

    Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

    Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

    Ukrayna'dan gelen gemi denetleniyor

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 79,6

    “Din partisi” en çok dine zarar verir

    O sanayici konuştu

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    Keşke Cennet olsa...

    Halis Aygün görevden alındı

    Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

    Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

    Maaşlara her ay enflasyon zammı yapılmalı

    İletişim Başkanlığı: Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaları inceleyecek

    KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin ÖSYM'den açıklama

    Erdoğan her alanda teslim alındı

    Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

    Çin ve ABD arasında gergin dakikalar

    Rusya: ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
    Genel

    Keşke Cennet olsa...
    Genel

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın
    Ahmet BATTAL

    Bir ben miyim üzülen ve şaşıran?
    Genel

    O sanayici konuştu
    Süleyman KÖSMENE

    Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?
    Genel

    “Din partisi” en çok dine zarar verir
    Genel

    Halis Aygün görevden alındı
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sırat köprüsünde sürat
    Faruk ÇAKIR

    Kötü örneklerin verdiği zarar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.