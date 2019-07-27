Çin: Doğu Türkistan politikası 50 ülke tarafından destekleniyor

Çin, Doğu Türkistan'da Uygurları zorla kamplarda tutma politikasını Birleşmiş Milletler'de (BM) destekleyen ülke sayısının 50'ye çıktığını iddia etti.

Çin'in Cenevre'deki BM temsilciliğinden yapılan açıklamada Uygur politikasına destek veren mektubu imzalayan ülke sayısının 50 olduğu belirtildi.

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine ve BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na hitaben kaleme alınan mektubu imzalayan ülkelerin kendilerine "teröre kaşı mücadelelerinde destek verdiğini" duyurdu.

Çin, imzacı ülkelerin kampları ziyaret edip durumun batı medyasında resmedildiği gibi olmadığını gördüğünü öne sürdü.

12 Temmuz tarihinde içlerinde Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerinde bulunduğu 37 devlet tarafından imzalanan mektupta "Terörizm ve aşırılıkla ağır şekilde yüzleşen Çin, mesleki eğitim ve öğretim merkezleri kurmak da dahil olmak üzere Sincan'da bir dizi terörle mücadele ve önlemi almıştır." ifadeleri yer aldı.

Çoğunluğu batılı devletlerden oluşan 22 ülke ise daha önce Uygurların kamplardan çıkarılması yönünde bir ortak mektup yayınlamıştı.

22 ülke bu mektupta "Çin'i, yasalara uymaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, Sincan (Doğu Türkistan) ve Çin genelinde din ve inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.