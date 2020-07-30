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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

30 Temmuz 2020, Perşembe 14:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 105, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi öldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 105 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 102 yeni vakadan 96'sı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 5'i Liaoning eyaletinde, biri de başkent Pekin'de tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 165'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 957 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 574 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 269'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı irtibatlı 18 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylece, Güney Kore'de, bir günde 17 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü 22 Haziran'dan bu yana en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkede, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 2 bin 374'e yükseldi.

Yurt içi kaynaklı 7 yeni vaka, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 269'a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 132 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 300 kişi öldü.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke: Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1595 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1595 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 90 bin 134’e, vaka sayısı da 69 bin 74 artarak 2 milyon 552 bin 265’e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 514 bin 197 vaka ve 22 bin 389 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 787 bin 419 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da toplam can kaybı 45 bin 361'e ulaştı 

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 485 artarak 45 bin 361'e ulaştı. 

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 5 bin 752 artışla 408 bin 449 yükseldi. 

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 267 bin 147 kişi iyileşti. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. 

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı. 

Hindistan'da toplam can kaybı 34 bin 968'e yükseldi 

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 775 kişinin ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 968'e çıktı. 

Vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 123 artarak 1 milyon 583 bin 792'ye ulaştı. 

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 20 bin 582 kişi iyileşti.

AA

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