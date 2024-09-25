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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çin, kıtalararası balistik füze test ettiğini açıkladı

25 Eylül 2024, Çarşamba 12:25
Sahte savaş başlığı taşıyan kıtalararası balistik füze, Pasifik Okyanusu açıklarına fırlatıldı.

Çin, bir kıtalararası balistik füzeyi (ICBM) test amaçlı olarak Pasifik Okyanusu'na fırlattığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sahte savaş başlığı taşıyan füzenin Pasifik Okyanusu açıklarında belirlenen bölgeye düştüğü belirtildi.

Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitimin planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.

Açıklamada füzenin okyanusta tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmedi.

Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalararası" olarak tanımlanıyor. Çin'in bugüne dek ürettiği en gelişmiş kıtalararası balistik füze "Dongfıng (doğu rüzgarı) 41" (DF-41), 12 bin ila 15 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

Çin, ilk kez 1980 yılında bir kıtalararası balistik füzeyi Güney Pasifik'e test amaçlı fırlatmıştı.

AA

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