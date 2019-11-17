Çin: Uygurlara acımayın

Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara uyguladığı baskı politikalarına yönelik resmÎ belge ortaya çıktı. Belgede “Asla merhamet gösterilmesin” talimatı yer alıyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananlara ilişkin Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmî belge basına sızdırıldı. New York Times tarafından yayımlanan belgede, Çin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik birimlerine, nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verdiği detaylı talimatlar dikkati çekti.

“Asla, merhamet gösterilmesin”

Belgenin en az 200 sayfasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer alırken, İslâm’ın yayılmasını önlemek adına tedbir alınması uyarısında bulunuluyor. Şi, dokümanda, 11 Eylül saldırısı sonrası ABD’nin “terörle savaş” politikasını örnek alarak, bölgede yaşananları “terörizmle mücadele” olarak tanımlarken, güvenlik birimlerine “asla, merhamet gösterilmemesi” talimatı veriyor. Belgede diğer yetkililerin de toplama kamplarını ve keyfi tutuklamaları meşrûlaştıran yorumları yer alıyor.

“İcaplarına bakılacak ve cezalandırılacak”

Belgede, yurt dışında eğitim alıp dönen Uygur gençlerinin yakından takip edilmesi ve ailelerinin nerede olduğuna ilişkin sorularına, “Çin devleti tarafından açılan eğitim okullarına götürüldükleri” cevabının verilmesi isteniyor. Gençlere, “Ailelerinin suçlu olmadığı, fakat radikallik virüsüne karşı tedavi edildikleri ve eğitim aldıklarının” söylenmesi talimatının yer aldığı belgede, aynı aileler için “icaplarına bakılacak ve cezalandırılacak” ifadesi yer alıyor. “Uygur Türkleri’nden Çin ve Komünist Parti’ye bağlı yeni bir jenerasyon oluşturma” politikası kapsamında, Sincan’daki gençlerin ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere gönderildikleri, ancak bu öğrencilerin Sincan’da yaşananları daha aktif bir şekilde savunmaya başladığı tesbiti paylaşılıyor.

“IŞİD’den bahsedin”

Belgede, ailesinin nerede olduğunu sormaya devam eden gençlere, Suriye’nin durumu ve IŞİD’in verdiği zararlardan bahsedilmesi, aile üyelerinin durumlarının iyi olduğunun ve bu konuda Çin hükümetine teşekkür etmeleri gerektiğinin söylenmesi talimatı veriliyor. Bu gençlere, ailelerinin tutuldukları eğitim kamplarında puanlama sistemi olduğunun ve davranışlarının ailelerinin puanını düşürerek kamplarda daha fazla kalmaları ihtimalini arttırdığının ifade edilmesi isteniyor. Belgede, “Bu öğrencilere, devlet kurallarına uymaları, yanlış bilgi yaymamaları ve dedikodulara inanmamaları gerektiğini belirtin. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde uygulanan baskı politikalarını meşrûlaştıran daha birçok talimatın yer aldığı belgenin, Çin’de faaliyet gösteren bir insan hakları örgütü tarafından ele geçirildiği ve New York Times’a verildiği belirtildi.