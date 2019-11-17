"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çin: Uygurlara acımayın

17 Kasım 2019, Pazar 23:38
Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara uyguladığı baskı politikalarına yönelik resmÎ belge ortaya çıktı. Belgede “Asla merhamet gösterilmesin” talimatı yer alıyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananlara ilişkin Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmî belge basına sızdırıldı. New York Times tarafından yayımlanan belgede, Çin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik birimlerine, nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verdiği detaylı talimatlar dikkati çekti.

“Asla, merhamet gösterilmesin”

Belgenin en az 200 sayfasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer alırken, İslâm’ın yayılmasını önlemek adına tedbir alınması uyarısında bulunuluyor. Şi, dokümanda, 11 Eylül saldırısı sonrası ABD’nin “terörle savaş” politikasını örnek alarak, bölgede yaşananları “terörizmle mücadele” olarak tanımlarken, güvenlik birimlerine “asla, merhamet gösterilmemesi” talimatı veriyor. Belgede diğer yetkililerin de toplama kamplarını ve keyfi tutuklamaları meşrûlaştıran yorumları yer alıyor.

“İcaplarına bakılacak ve cezalandırılacak”

Belgede, yurt dışında eğitim alıp dönen Uygur gençlerinin yakından takip edilmesi ve ailelerinin nerede olduğuna ilişkin sorularına, “Çin devleti tarafından açılan eğitim okullarına götürüldükleri” cevabının verilmesi isteniyor. Gençlere, “Ailelerinin suçlu olmadığı, fakat radikallik virüsüne karşı tedavi edildikleri ve eğitim aldıklarının” söylenmesi talimatının yer aldığı belgede, aynı aileler için “icaplarına bakılacak ve cezalandırılacak” ifadesi yer alıyor. “Uygur Türkleri’nden Çin ve Komünist Parti’ye bağlı yeni bir jenerasyon oluşturma” politikası kapsamında, Sincan’daki gençlerin ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere gönderildikleri, ancak bu öğrencilerin Sincan’da yaşananları daha aktif bir şekilde savunmaya başladığı tesbiti paylaşılıyor.

“IŞİD’den bahsedin”

Belgede, ailesinin nerede olduğunu sormaya devam eden gençlere, Suriye’nin durumu ve IŞİD’in verdiği zararlardan bahsedilmesi, aile üyelerinin durumlarının iyi olduğunun ve bu konuda Çin hükümetine teşekkür etmeleri gerektiğinin söylenmesi talimatı veriliyor. Bu gençlere, ailelerinin tutuldukları eğitim kamplarında puanlama sistemi olduğunun ve davranışlarının ailelerinin puanını düşürerek kamplarda daha fazla kalmaları ihtimalini arttırdığının ifade edilmesi isteniyor. Belgede, “Bu öğrencilere, devlet kurallarına uymaları, yanlış bilgi yaymamaları ve dedikodulara inanmamaları gerektiğini belirtin. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde uygulanan baskı politikalarını meşrûlaştıran daha birçok talimatın yer aldığı belgenin, Çin’de faaliyet gösteren bir insan hakları örgütü tarafından ele geçirildiği ve New York Times’a verildiği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IŞİD’in görevi İsrail’e hizmet İslam’a darbe

    Milli Takım son grup maçını galibiyetle tamamladı

    Toplantı arttıkça verim azalıyor

    Emekli maaşı açlık sınırının altında

    Türkiye, eğitimi terk etmede birinci

    Çin: Uygurlara acımayın

    Melbourne'ün ilk camisi 50'inci kuruluş yılını kutluyor

    İran'da gözaltı sayısı bine yükseldi

    'Saat başı 2 milyon dolar faiz ödüyoruz'

    Bab'daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İsrail'in son saldırısı Gazze'ye bir büyük zarar daha verdi

    Gürcistan'da da tansiyon yükseldi: Göstericiler parlamento binasını kuşattı

    MSB: El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı

    Yaralı asker Halil Yoğurt şehit oldu

    İran lideri Hamaney, protestoculara tepki gösterdi

    'S-400'ler ilkbaharda hazır olacak'

    Gece metrosunun ilk verileri açıklandı

    Bağdat'ta gerilim had safhada

    Yunanistan'daki mülteci kampında bir bebek öldü

    Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    IŞİD’in görevi İsrail’e hizmet İslam’a darbe
    Şükrü BULUT

    Almanya’daki dinî cemaatlerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Nasıl bir mahşere gidiyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kanal İstanbul ve su
    Sebahattin YAŞAR

    Anne babanın rızalarını nasıl tahsil edeceğiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kraldan ziyade kralcılar var
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticilerin fena hallerini ifşa etmek veya etmemek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâle-i Nur Kürtlerin imdadına yetişti
    Genel

    Toplantı arttıkça verim azalıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.