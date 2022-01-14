Çin, zulmü sporla örtüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in Pekin Olimpiyatlarını Sincan’daki zulmün üstünü örtmek için kullandığını söyledi ve ülkelere “diplomatik boykot” çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Perşembe günü yayınlanan yıllık insan hakları raporunda, dünya genelinde demokratik yapılara yönelik tehditlere odaklandı. Örgütün Genel Direktörü Kenneth Roth, dün yayınlanan yıllık rapor öncesinde AFP’ye verdiği mülâkatta, Çin’in Şubat ayında yapılacak kış olimpiyatlarını kullanarak “korkunç” insan hakları sicilinin üzerini örttüğünü söyledi ve ülkelerden Pekin Olimpiyatlarına karşı diplomatik boykot çağrısı yaptı. Roth, ABD gibi diğer ülkelerden de olimpiyatlara yüksek düzey yetkililerini göndermekten kaçınmasını istedi. Roth ancak bu şekilde bölgedeki “kitlesel zulme” ve Çin’in Hong Kong’da temel hürriyetleri kısıtlamasına dikkat çekilmesinin mümkün olacağını söyledi. Haber Merkezi

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