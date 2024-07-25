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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Çöp balonları, Güney Kore'de hava trafiğini aksattı

25 Temmuz 2024, Perşembe 15:22
Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları nedeniyle Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

Kuzey Kore'nin çöp balonu bu kez Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan, Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonları ve iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son 24 saatte gönderdiği çöp balonlarının 500'e yaklaştığı belirtildi.

Bazı çöp balonlarının Gimpo Uluslararası Havalimanı'na düşmesi sonucu havalimanında bir süre iniş ve kalkışların yapılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Seul'deki başkanlık ofisi yerleşkesine düşenler de dahil 24 saatte atık kağıt ve plastik taşıyan yaklaşık 500 balonu Güney Kore'ye gönderdiği kaydedildi.

Kuzey tarafının balon kampanyalarına karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, sınır bölgelerine yerleştirilen hoparlörlerle "propaganda yayını" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çöp balonlarında tehlike arz eden bir durumun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.

AA

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