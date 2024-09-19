Daha kaç Filistinli ölmeli?

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Filistin halkının sadece hayatta kalmak değil, “yaşamak istediğinin” altını çizerek, “Gökyüzü şimdi acımasız ve zamansız bir şekilde hayatları sona erdirilen, yaralı, öksüz ve travma yaşamış çocuklarla dolu” ifadelerini kullandı.

Mansur, bu insanlık dışı muamelenin sonlandırılması için daha kaç Filistinlinin ölmesi gerektiğini sorguladı. BM Genel Kurulu’nun UAD’den İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini anımsatan Mansur, aynı zamanda UAD’nin BM ve tüm üyelerin atması gerektiği adımları da bildirdiğini söyledi. Hiçbir işgalci gücün işgal altında tuttuğu halkların vazgeçilmez haklarını “veto edemeyeceğini” vurgulayan Mansur, “Ancak gecikmiş adalet, inkar edilen adalettir. Doğru olan şimdi harekete geçmektir” diye konuştu. AA

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