Danimarka’da Kur’ân’a saygı yürüyüşü

Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kur’Ân-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Danimarka’nın başşehri Kopenhag’da gösteri düzenleyen çoğunluğu Müslüman 24 STK, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Müslümanlara yönelik yapılan provokatif eylemleri protesto etti. Danimarka’da bir araya gelen 24 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Kur’ân-ı Kerîm ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü düzenledi. Aralarında Türk STK’ları, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV), Danimarka İslâm Toplumu (DİT) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka şubesinin de bulunduğu STK’ların üyeleri, Blaagards Plads meydanında toplanarak, ellerindeki Kur’ân-ı Kerîm’lerle Kopenhag Belediye Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş esnasında sloganlar atan ve tekbir getiren grup, meydana ulaşılmasının ardından okunan ezan ve yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı. Gösteriye destek veren STK’lar, Danimarka’da Kur’ân-ı Kerîm dahil, kutsal kitapların yakılmasının yasaklanması ve Danimarka’da iki yıl önce kaldırılan “inanca hakaret” yasasının yeniden yürürlüğe konulması için imza topladı. Toplanan imzaların siyasîlere ulaştırılacağı bildirildi.

“Dinimize saygıda bulunulsun”

Protesto gösterisinde bir konuşma yapan UID Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev, şöyle konuştu: “İslâm düşmanlığı bu toplumda farklı kademelerde, siyasette, medyada olan bir durum. Artık mahallemize kadar giren ırkçı bir kişi ‘Kur’ân-ı Kerîm’inizi yakacağım’ diyerek, Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimizle (asm) ilgili insanları provoke edip tahrik etmeye çalıştı. Bazı gençlerimiz de maalesef tuzağa düştü. Mesele de olması gerekenin dışına taşmış oldu. Konu, şiddet olayları ile şu anda karışmış oldu. Müslümanların, dinimizin öngördüğü barışçıl prensiplerin dışına kesinlikle taşmadan, vakurla, ‘dinimize saygıda bulunulsun’ talebimizi topluma bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız da burada bunu yapmaya çalışıyor.” Alev, Rasmus Paludan’ın eyleminin, “ifade ve protesto hürriyeti” adı altında savunulması konusunda ise şunları söyledi: “Danimarka, ifade özgürlüğünün çok aşırı şekilde uygulandığı bir ülke. ‘Ne pahasına olursa olsun prensiplerin herkese işlemesi lâzım’ diyorlar, ama meselâ Kraliçe’nin sarayının önünde yapılmak istenen, Kraliyet Ailesi’nin özel durumunu protesto eden bir gösteri 9 yıl önce engellendi. Danimarka’nın tarihinde bunlar da var, ama bunları görmezlikten geliyorlar.”