Deniz, Allah vergisidir

25 Ağustos 2019, Pazar 17:00
Marmara Denizi’nin sualtı hayatını anlatan “Derin Akıntı” sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu’nda açıldı.
Serginin açılışında konuşan İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis ise sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu sergiyle de görebiliyorum ki hep beraber daha güzel bir ve daha mutlu bir dünya oluşturabiliriz. Denizlere yapılan kötülüklerden hepimiz sorumluyuz, bunu üzüntüyle görüyorum. Deniz bir Allah vergisidir ve kendi içinde hayatı olan bir dünyadır. Bu dünyadan faydalanıyoruz. Denizlerimizi hep birlikte güzelleştirmeliyiz. Denizlere ağları atarken tüm canlıları düşünmemiz gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu. Denizler için bir şeyler yapma fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.
AA
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