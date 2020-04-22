Doğu Kudüs'te bir Filistinli şehit oldu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Filistinlinin aracını kontrol noktasında bekleyen bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı açıklanırken, İsrail güçlerinin vurduğu Filistinlinin ise vefat ettiği ifade edildi. İsrail polisi, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. AA

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