Dorian Kasırgası’nda ölü sayısı 30’a yükseldi

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a yükseldi

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle vefat edenlerin sayısının 30’a yükseldiğini bildirdi. Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar’da büyük hasara sebep olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar’da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bahamalar’da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.