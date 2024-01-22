DSÖ’den Gazze’de ''sarılık'' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi. Hepatit A’nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, “Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A’ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var.” ifadelerini kullandı.

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İsrail, sığınmacıların kaldığı okulu da vurdu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sığınmacıların kaldığı UNRWA'ya bağlı Meslek Yüksek Okulu'nu hedef aldı. Saldırı sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.