Dünya Doktorları Derneği: Hastanelere saldırı meşrulaştırılamaz

Dünya Doktorları Derneği, İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırılarını kınadı. Dernekten yapılan açıklamada, Gazze’deki binlerce hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş insanın hayatının büyük risk altında olduğu belirtilerek; sivillerin, hastaların, sağlık personelinin korunmasına yönelik adımların acil olarak atılması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Hükümeti’nin sağlık altyapısına yapılan saldırıları, hastanelerin Filistinli silahlı gruplar tarafından askeri hedefleri korumak için kullanıldığı iddiasını ileri sürerek bu saldırıları meşrulaştırma çabasında olduğunu vurgulandı. Açıklamada, sivil altyapının hiçbir zaman askeri hedefleri korumak için kullanılamayacağı, ancak bunun saldıran tarafın sivillere yönelik riski dikkate alma yükümlülüğünü ortadan kaldıramayacağının altı çizildi. Dünya Doktorları, hastanelere yapılan saldırıların derhal durması çağrısında bulunarak hastanelerin bombalanmasına, hastaların öldürülmesine seyirci kalınamayacağının altını çizdi. İstanbul - Anka

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