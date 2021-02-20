Dünya en sessiz yılını geçirdi

Koronavirüs sebebiyle uzun süredir en sessiz yılını geçiren dünyada şehir merkezlerindeki çevresel gürültü de yüzde 50’ye kadar azaldı.

Dünya koronavirüs kısıtlamaları ve seyahat engelleri sebebiyle on yıllardır hiç olmadığı kadar sessiz bir yıl geçirdi. 33 ülkeden deprembilimcilerin katıldığı çalışmada, taşımacılık ve sanayi üretimi gibi insanî aktivitelerin neden olduğu çevresel gürültünün geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50’ye kadar azaldığı tespit edildi. Reuters’ın haberine göre, aralarında Zürih Teknik Üniversitesi İsviçre Sismoloji Servisi’nin olduğu ekip dünya üzerindeki 268 sismoloji istasyonunun 185’inde gezegen kabuğunda daha düşük gürültü ölçümü yaptı. Kısıtlamaların en sıkı olduğu zamanlarda yani otobüs ve tren seferlerinin azaltıldığı, uçuşların durdurulduğu ve fabrikaların kapatıldığı dönemlerde şehir merkezlerindeki çevresel gürültü yüzde 50 azaldı.

20 yıl içerisindeki en sessiz dönemler

Sismolog John Clinton sokağa çıkma yasaklarının olduğu haftaların kayıtların tutulmaya başlandığı son 20 yıl içerisindeki en sessiz dönemler olduğunu belirtti. Belçika Kraliyet Gözlemevi, Çin’de başlayan sonra İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri sonrasında da Amerika’ya yayılan sokağa çıkma yasakları sırasında görülen “sessizlik dalgasını” kayıt altına almayı başardı. Çevresel gürültünün azalmasının bir diğer etkisi ise normal zamanlarda hissedilmesi muhtemel görülmeyen küçük depremlerin bile tesbit edilebilmesi oldu. Deprem bilimci Frederick Massin bu küçük sarsıntıları yakalamanın sismik değişimleri anlama kapasitelerini arttırdığını vurgulayarak bu sayede gelecekteki muhtemel büyük depremleri tahmin edebilmelerine yardımcı olacağını belirtti.