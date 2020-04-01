"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde 178 bin 335 kişi iyileşti

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:21
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 859 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle 42 bin 340 kişi öldü, 178 bin 335 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 859 bin 800'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 42 bin 340 ölürken 178 bin 335 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 12 bin 428, İspanya'da 8 bin 464, ABD'de 4 bin 55, Fransa'da 3 bin 523, İran'da 2 bin 898, İngiltere'de 1789, Hollanda'da 1039, Almanya'da 775, Belçika'da 705, İsviçre'de 433, Türkiye'de 214, Brezilya'da 202, İsveç'te 180, Güney Kore'de 165, Portekiz'de 160, Endonezya'da 136, Avusturya'da 128, Kanada'da 101, Danimarka'da 90, Filipinler'de 88, Romanya'da 82, Ekvador'da 79, İrlanda'da 71, Japonya'da 68, Dominik Cumhuriyeti'nde 51 ve Irak'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 188 bin 592, İtalya 105 bin 792, İspanya 95 bin 923, Çin ana karası 81 bin 554, Almanya 71 bin 808, Fransa 52 bin 128, İran 44 bin 605, İngiltere 25 bin 150, İsviçre 16 bin 605, Türkiye 13 bin 531, Belçika 12 bin 775, Hollanda 12 bin 595, Avusturya 10 bin 192, Güney Kore 9 bin 887, Kanada 8 bin 612, Portekiz 7 bin 443, Brezilya 5 bin 812, İsrail 5 bin 591, Avustralya 4 bin 862, Norveç 4 bin 643, İsveç 4 bin 435, Çekya 3 bin 308, İrlanda 3 bin 235, Japonya 2 bin 890, Danimarka 2 bin 860, Malezya 2 bin 766, Şili 2 bin 738, Rusya 2 bin 337, Polonya 2 bin 311, Ekvador 2 bin 302, Romanya 2 bin 245, Lüksemburg 2 bin 178, Filipinler 2 bin 84, Pakistan 2 bin 42, Tayland 1771, Hindistan 1590, Suudi Arabistan 1563, Endonezya 1528, Finlandiya 1418, Güney Afrika Cumhuriyeti 1353, Yunanistan 1314, Meksika 1215, Panama 1181, İzlanda 1135, Dominik Cumhuriyeti 1109, Peru 1065 ve Arjantin 1054."

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

    Dünya genelinde 178 bin 335 kişi iyileşti

    Evde ekmek yapımında dikkat çeken artış

    ''Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var"

    İki şehirde iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

    Üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek

    Virüs salgını işsizlik salgınına dönüşmesin

    İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 sebebiyle öldü

    Suudi Arabistan'dan 'Hac' açıklaması

    Bakan Soylu, salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    En fazla o ülkeler etkilendi

    “Biz senin için tarladayız”

    Dünya genelinde son durum?

    Dar gelirliye destek yetersiz

    Afrika'daki bazı ülkelerde henüz koronavirüs vakası gözlemlenmedi

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    TBMM Başkanlığına sunulan infaz düzenlemesinde neler var?

    Türkiye'deki vefat sayısı 214'e yükseldi

    BİK’ten ortak manşete uyan gazetelere teşekkür

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gayretullah
    Süleyman KÖSMENE

    Virüsten insanlığa, ibadete, adalete çağrı
    Cevher İLHAN

    Belâların def’i için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Virüs dersleri
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilini enesine hapsetmek
    Risale-i Nur'dan

    Evlerimizi medrese-i Nuriyeye çevirelim
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar bulaşıcı ve ölümcüldür? (1)
    Genel

    Muhalefet hainlik değil, adalet ve denge unsurudur
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Korona’dan sonra kadın ve aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.