"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aştı

05 Aralık 2020, Cumartesi 10:34
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aşarken ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan, 6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya, 2 milyon 402 bin 949 ile Rusya, 2 milyon 268 bin 552 ile Fransa, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere, 1 milyon 688 bin 939 ile İtalya, 1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin, 1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi öldü, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AA

Etiketler: dünya, koronavirüs
Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya toplu aşılamaya başladı

    Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aştı

    İsveç'te koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

    BM: 2021 yılı insanlık için bir yıkım yılı olabilir

    Babacan: Ülkeyi yönetenler, bu salgını da kötü yönetti

    Bahreyn, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

    DSÖ endişeli

    Macron: Fransa'nın İslam'la sorunu yok

    İsrail, bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

    'Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip ediliyor'

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sağlık Bakanı Koca 4 ili uyardı

    Koca: Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor

    Müslüman Filistinliler tarafından engellendi

    ABD'de son 24 saatte 3031 ölüm ve 225 bin yeni vaka!

    Kahramanmaraş'ta Şehit olan Polis Barış Göl dualarla uğurlandı

    Azerbaycan'dan Fransa'ya 'Dağlık Karabağ' notası

    Çin'den gelecek aşıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    'Filistin'in tarihi aslında Osmanlı ve Türkiye'nin tarihidir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Algı operasyonlarını boşa çıkarmak için
    Mehmet ÇETİN

    Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Bütün vebâl başkasına atılıyor!
    Halil ELİTOK

    Gönenli Mehmet Efendi
    Ahmet BATTAL

    Vesayetler bitmez mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerden nasıl kurtulabiliriz?
    Genel

    DSÖ endişeli
    Faruk ÇAKIR

    Birlik çok mu zor?
    H. Muharrem OKUR

    "Mutlaka bu borcu ödeyeceğim"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.