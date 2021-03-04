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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

04 Mart 2021, Perşembe 22:46
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 115 milyon 980 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 575 bini, iyileşenlerin sayısı 91 milyon 702 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 458 bine, Hindistan'da 11 milyon 171 bine, Brezilya'da 10 milyon 722 bine ve Rusya'da 4 milyon 290 bine ulaştı.

Salgının etkisiyle ABD’li gençler arasında kendine zarar verme, depresyon ve anksiyete bozukluklarının 2020’de 2019’a göre neredeyse iki kat arttığı tespit edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin aşılandığını belirterek 2 milyondan fazla kişinin, aşının ikinci dozunu da yaptırdığını söyledi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u salgında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da yoksulluğun son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Almanya'da salgınla mücadele kapsamında 7 Mart'a kadar geçerli tedbirler, 28 Mart'a kadar uzatıldı.

AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl net kaybının küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın nedeniyle 6,7 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayollarının (Brussels Airlines), salgın nedeniyle 2020 yılını 293 milyon avro zararla kapattığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının ön değerlendirmesine başladı.

AB, Sputnik V aşısının satın alınması amacıyla Rusya ile henüz görüşme yapmadıklarını bildirdi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının tedarik edilmesi için Pekin yönetimiyle görüştüğü bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede salgının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşısı Kerkük'te ilk olarak sağlık personeline yapıldı.

Afrika'nın Kovid-19 nedeniyle son 25 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşadığı kaydedildi

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA), salgın kısıtlamaları nedeniyle Afrika kıtasının son 25 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşadığını açıkladı.

Afrika'da salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 bin 570 sağlık çalışanının aşı olduğu bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Lesotho, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşıların ilk sevkiyatını teslim aldı.

Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Hava Yollarının geçen yıl salgın önlemleri nedeniyle uçak seferlerinin askıya alınması sonucu 1 milyar 700 milyon dolar zarar ettiği belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yaşlı ve kronik hastalıkları bulunanların aşılama sürecinin başladığını duyurdu.

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bitene kadar Parlamento oturumunun yapılmayacağını açıkladı.

Sri Lanka, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına aşı yapılması için ilk aşıları temin etti.

Japonya'da, ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen 1032 aşı, muhafaza edildiği derin dondurucunun çalışmaması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, COVAX girişimi aracılığıyla Hindistan tarafından bağışlanan aşıların ülkeye ulaşmasının ardından ilk doz aşısını yaptırdı.

Kanada'da aşı uzmanlarından oluşan ulusal kurul, bölgelere aşıların iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), son 1 yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp olduğunu bildirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

AA

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