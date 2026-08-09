Kolombiya ‘ray’ değiştirdi

Kolombiya’nın yeni Cumhurbaşkanı Espriella, göreve başlama törenine katılmak üzere ülkeye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmesi ülkenin politikasında bir “ray” değişimine işaret ettiği belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X’teki paylaşımında, İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.
Kolombiya’da 21 Haziran’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan de la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük şehri Cali’de yemin ederek göreve başlayacak.
Haber Merkezi