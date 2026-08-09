Kolombiya ‘ray’ değiştirdi

Kolombiya’nın yeni Cumhurbaşkanı Espriella, göreve başlama törenine katılmak üzere ülkeye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmesi ülkenin politikasında bir “ray” değişimine işaret ettiği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X’teki paylaşımında, İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti. Kolombiya’da 21 Haziran’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan de la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük şehri Cali’de yemin ederek göreve başlayacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 580

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.