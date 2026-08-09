Yeni krizimiz borç

Yüksek enflasyon, eriyen ücretler ve yüksek faizler milyonlarca vatandaşı borçlanmaya itti. Temmuz 2026 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartlarında takibe düşme oranı yüzde 5’e yükselerek zirveyi gördü.

Haziran 2023’ten bu yana bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 214 artarak 6,8 trilyon liraya çıkarken, takipteki borçlar yüzde 885 artışla 339,6 milyar liraya ulaştı. Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı da 4 milyon 371 bine yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aynı dönemde yüzde 211 yükseldiği dikkate alındığında, takipteki bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artış enflasyonun da yaklaşık dört katını aştı. Geliri artmayan milyonlarca kişi, yeni krediyle eski borcunu kapatmaya çalışıyor. Haber Merkezi

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