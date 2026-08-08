Terörsüz Türkiye’yi anlatın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin parti teşkilatına saha talimatı verdiği belirtildi.

Erdoğan’ın, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Başkanlığı’na sunulmasını “tarihî bir adım” olarak nitelendirdiği ve sürecin vatandaşa doğru anlatılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, saha çalışmalarında “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca ulusal güvenlik değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da önem taşıdığı anlatılacak. Ayrıca düzenlemenin genel af öngörmediği, kişiye özel bir statü tanımlamadığı ve ağır suçların kapsam dışında tutulduğu vurgulanacak. Teşkilat üyelerinden, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara karşı dezenformasyonla mücadele etmeleri de istendi. Haber Merkezi

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