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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Terörsüz Türkiye’yi anlatın!

08 Ağustos 2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin parti teşkilatına saha talimatı verdiği belirtildi.

Erdoğan’ın, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Başkanlığı’na sunulmasını “tarihî bir adım” olarak nitelendirdiği ve sürecin vatandaşa doğru anlatılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, saha çalışmalarında “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca ulusal güvenlik değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da önem taşıdığı anlatılacak. Ayrıca düzenlemenin genel af öngörmediği, kişiye özel bir statü tanımlamadığı ve ağır suçların kapsam dışında tutulduğu vurgulanacak. Teşkilat üyelerinden, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara karşı dezenformasyonla mücadele etmeleri de istendi.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    10.08.2026 07:27:25

    Faiz kıskacına,haciz,iflas cenderesine,uyuşturucu illetine,kumara, fitne-fesad tohumu ekerek bekamıza,koltuk ve şahsi çıkar uğruna yaıp-yıktığınız vatan ve vatandaşı anlatsınlar diyeceğim amma zaten hali-ahvali anlatmaya dahi gerek yok.

  • Recep gunay

    8.08.2026 10:23:36

    Manşeti de haberi de beğenmedim ,yanlış uygulama.

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