Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasında faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki gösterdi.

Palandöken, borçların esnafın ödeyebileceği seviyeye çekilmesi gerektiğini belirterek, “Faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor” dedi. Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesi ve yeni hesaplamaların yalnızca anapara üzerinden yapılması gerektiğini belirten Palandöken, yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın birçok kişi için olumlu olacağını ifade etti. Ayrıca Palandöken, bu yapılandırmaya 25 günde 228 bin başvuru yapıldığına dikkati çekti. Palandöken, hesaplamanın öncelikle anapara üzerinden yapılmasını ve makul taksitlendirme uygulanmasını istedi. Adnan Solmaz-Ankara

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