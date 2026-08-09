“ABD’nin istediği yolda gidemeyiz”

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD’nin Gazze Şeridi’nde iki haftalık ateşkesin başlatılması için İsrail’e baskı yaptığını, hükümetteki bazı bakanların ise bu adıma karşı çıktığını bildirdi.

KAN’ın siyasî kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze’de iki haftalık ateşkesin başlatılması ve bu süreçte Hamas’ın silahsızlandırılmasına yönelik planın hayata geçirilmesi amacıyla İsrail üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock’un bu hafta Başbakan Binyamin Netanyahu’ya gönderdikleri mektupta, söz konusu yol haritasını “İsrail için tehlikeli” olarak nitelendirdikleri ve plana karşı çıktıkları kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 597

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.