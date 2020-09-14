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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyona yaklaştı

14 Eylül 2020, Pazartesi 13:23
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 928 bin 290 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 31 bin 29 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 226 bin 460 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 708 bin 458 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 520 kişi öldü.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 846 bin 427), Brezilya (4 milyon 330 bin 455), Rusya (1 milyon 62 bin 811), Peru (729 bin 619), Kolombiya (716 bin 319), Meksika (668 bin 381), Güney Afrika (649 bin 793), İspanya (576 bin 697), Arjantin (555 bin 537), Şili (434 bin 748), İran (402 bin 29), Fransa (381 bin 94), İngiltere (368 bin 504), Bangladeş (337 bin 520), Suudi Arabistan (325 bin 651), Pakistan (302 bin 20), Türkiye (291 bin 162), Irak (290 bin 309), İtalya (287 bin 753), Almanya (261 bin 298) ve Filipinler (261 bin 216)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (131 bin 663), Hindistan (79 bin 754), Meksika (70 bin 821), İngiltere (41 bin 628), İtalya (35 bin 610), Fransa (30 bin 916), Peru (30 bin 710), İspanya (29 bin 747), İran (23 bin 157), Kolombiya (22 bin 924), Rusya (18 bin 578), Güney Afrika (15 bin 447), Şili (11 bin 949), Arjantin (11 bin 352) ve Ekvador (10 bin 903).

AA

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