Dünya nüfusu 1 Ocak’ta 8 milyarı aşacak

ABD Nüfus Sayımı Dairesi’nin yayınladığı verilere göre dünya nüfusu 2023 yılında 75 milyon arttı. Daire, 1 Ocak 2024 tarihinde küresel nüfusun 8 milyarı geçeceğini kaydetti.

Küresel nüfus artış oranı 2023’te yüzde 1’in biraz altında kaldı. 2024 yılı başında ABD Nüfus Sayımı Dairesi verilerine göre dünya çapında her saniyede 4,3 doğuma karşılık 2 ölüm olması bekleniyor. Amerika’da 2023 yılı nüfus artış oranı yüzde 0,53 olarak gerçekleşti. Bu oran, küresel nüfus artış hızının yarısına denk geliyor. Amerika’da 2023’te 1 milyon 700 bebek dünyaya geldi. Amerika’nın nüfusunun 1 Ocak 2024’te 335 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Haber Merkezi

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