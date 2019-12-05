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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

05 Aralık 2019, Perşembe
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “Küresel İnsani Yardım 2020” raporuna göre 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişi insanî yardıma muhtaç durumda olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan “Küresel İnsanî Yardım 2020” başlıklı rapora göre önümüzdeki yıl dünya çapında yardıma muhtaç kişilerin sayısında rekor seviyede artış yaşanacak. Raporda, savaşlar ve iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuz etkiler sebebiyle, 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2020’de, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yardıma muhtaç insan sayısında bir rekor kaydedileceğini dile getirdi.

2020 çok zor geçecek

Birleşmiş Milletler artan insanî yardım ihtiyacını karşılamak üzere, uluslar arası toplumdan gıda, ilâç ve barınma olanakları için yaklaşık 26 milyar euro talep ediyor. Lowcock, yardıma muhtaç insan sayısındaki artışa neden olarak bir yandan “çatışmaların daha uzun süreli ve yoğun” yaşanmasına, diğer yandan da iklim değişikliği neticesinde görülen su taşkınları ile kuraklıklara işaret ediyor. Mark Lowcock raporun açıklanması sırasında yaptığı konuşmada ayrıca, “Acımasız gerçek şu ki, 2020 milyonlarca insan için çok zor geçecek” dedi.

“Küresel İnsanî Yardım 2020” raporuna göre dünya üzerinde yardıma en fazla muhtaç olan ülkelerin başında, yıllardır iç savaş halinde olan Yemen ve Suriye geliyor. Diğer yandan ekonomik ve siyasî bir kriz yaşayan Venezuela da, Birleşmiş Milletler tarafından, insanî yardım ihtiyacının en fazla artış gösterdiği ülkeler arasında sıralanıyor. 

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