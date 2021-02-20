Dünyada 200 milyon doz aşı yapıldı

Dünyada şu ana kadar en az 107 ülkede Kovid-19 ile mücadele için 200 milyon dozun üstünde aşı vuruldu. Bu dozların yüzde 45’i, “zenginler kulübü” olarak bilinen G-7 ülkeleri vatandaşlarına yapıldı.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) hesaplarına göre, Türkiye saati 12:00 itibarıyla bütün dünyada aşı dozu sayısı 201 milyon 42 bin 149 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise sayı 6 buçuk milyonu aştı.

Çin ve Rusya’nın son günlerde vurduğu aşı miktarını tam olarak açıklamaması yüzünden, bu rakamın çok daha fazla üstüne çıkıldığı tahmin ediliyor.

G-7’de yaşayanlar toplam dünya nüfusunun yüzde 10'u

Aşıların yüzde 45’inin vurulduğu G-7 ülkelerinde yaşayanlar, dünya nüfusunun yüzde 10’unu teşkil ediyor. Bugüne kadar aşı dozlarının yüzde 92’si, Dünya Bankası kriterlerine göre, zengin ya da gelir düzeyi yüksek veya orta seviyede ülke vatandaşlarına vuruldu.

G-7 ülkeleri içinde yer alan ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya, cuma günü aşı dozlarını fakir ülkelerle de paylaşma taahhüdünde bulunmuştu. G-7 ülkeleri, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yapacakları mali katkıyı ise iki misli artırarak 7,5 milyar dolara çıkarma vaadinde bulunmuştu.

Türkiye’de aşı kampanyasıyla ilgili son durum ne?

Türkiye’de cumartesi günü saat 15:39 itibarıyla 6 milyon 551 bin 835 doz aşı yapıldı. Bunun 5 milyon 510 bin 419’u birinci doz, 1 milyon 41 bin 416’sı ise ikinci doz uygulaması olarak kayıtlara geçti.