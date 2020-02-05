Dünyada silah ticaretinin yüzde 79'unu ABD kontrol ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre dünya bir yılda yaklaşık 3 trilyon dolar tutarında askeri harcama yapıyor ve dünya silah ticaretinin yaklaşık yüzde 79'unu ABD yönlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Dünya Askeri Harcamalar ve Silah Transferleri raporuna göre, ABD'nin silah ihracatı, kendisini takip eden 9 ülkenin toplamından 4 kat fazla. 2017 yılında dünya genelinde silah transferleri 2007 yılına kadar yüzde 65 artarak 119 milyar dolardan 195 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2013'te 206 milyar dolar ile tepe yapmıştı. ABD'nin global silah ticaretinde payı yüzde 79 olurken, AB'nin payı yüzde 10 civarında, Rusya'nın payı yüzde 5 ve Çin'in payı yüzde 2'nin altında gerçekleşti. 2007-2017 döneminde ABD'nin yıllık ortalama silah satışı 143,2 milyar dolar olurken, Rusya'nın 9,7 milyar dolar, Fransa'nın 4,1 milyar dolar, İngiltere'nin 3,6 milyar dolar, Almanya'nın 3,6 milyar dolar, Çin'in 2,9 milyar dolar oldu.

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