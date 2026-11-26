Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nın ön inceleme raporunun ardından eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Ekonomi gündemine damga vuran sıcak bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan inceleme sonucunda eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Ön inceleme raporu tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine harekete geçen Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı'nı ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti. Müfettişlerin hazırladığı ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından Bakan Şimşek, Kavcıoğlu'nun yargı önünde ifade vermesinin önünü açan izni imzaladı.

Dosyada neler var?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre süreç, sermaye piyasaları ve yatırım fonlarına yönelik yürütülen geniş çaplı bir incelemeye dayanıyor. Savcılık talep yazısında, Katılımevim'in devri sırasında Tera Grubu'na ek kredi sağlanması için Takasbank üzerinde baskı kurulduğu ve BDDK yetkilerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı iddiaları yer alıyor.

Geçen hafta yurt dışı yasağı getirilmişti

Soruşturma izni kararından bir hafta önce, 19 Kasım 2026 tarihinde Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı. Kavcıoğlu ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti. Bakanlığın verdiği bu izinle birlikte dosyanın doğrudan savcılık makamına devredilmesi ve Kavcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor. (ANKA)