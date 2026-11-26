Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 613 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, İmamoğlu’nun kişi hürriyeti ve seçilme haklarının ihlal edilmediğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu görüştü. Uzun tutukluluk itirazı oy çokluğuyla reddedildi Yüksek Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun uzun tutukluluk süresine ilişkin itirazını oy birliğiyle kabul edilebilir buldu; ancak esasa ilişkin incelemede hak ihlali olmadığına karar verdi. Alınan bilgilere göre Genel Kurul, uzun tutukluluk iddiası yönünden 1 üyeye karşı 14 üyenin oy çokluğuyla "ihlal yok" dedi. Diğer ihlal iddialarında oy birliği İmamoğlu’nun başvuru dilekçesinde yer alan diğer tüm iddialar ise oy birliğiyle reddedildi. Yüksek Mahkeme, şu başlıklarda hak ihlali yaşanmadığına hükmetti: Tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve makul süreyi aşması,

Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması,

Sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması,

Tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve itirazların incelenmemesi,

Tutuklama tedbiri sebebiyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellenmesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun karara ilişkin ayrıntılı gerekçesinin önümüzdeki günlerde yazılacağı öğrenildi. Süreç nasıl başlamıştı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İmamoğlu, tutuklandığı gün İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik 436 sanıklı davadaki tutuklu yargılaması 613 gündür devam ediyor. (ANKA)

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