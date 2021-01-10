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11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Düşen uçakta 3 bebek ve 7 çocuk

10 Ocak 2021, Pazar 23:25
Endonezya’da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen, enkazı 4 noktaya dağılan yolcu uçağında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uçakta 3 bebek ve 7 çocuk olduğu açıklandı.

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor. 

Parçalar denizin 23 metre derinliğinde

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer alan donanma gemisince getirilen uçağa ait bazı kablo ve metal parçaları, başkent Cakarta’nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’ndaki kriz merkezinde özel oluşturulan alana konuldu. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Devlet Başkanı Joko Widodo düşen uçağın enkazına hızlı bir şekilde ulaşılması amacıyla vatandaşlarından duâ isteğinde bulundu.

50 yolcudan 3’ü bebek ve 7’si çocuk 

Ulusal medyadaki haberlere göre, uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi,  düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu “SJ182” sefer sayılı yolcu uçağının başşehir Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başşehir Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı. 

Kara kutunun yeri tespit edildi

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tesbit edildi. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan kara kutunun yerinin belirlendiğini belirtti. Kara kutunun çıkarılmasının uzun sürmeyeceğini ümit ettiğini söyleyen Tjahjanto, böylece kazanın nedeninin bulunabileceğini aktardı. 

AA

Etiketler: düşen uçak, bebek, çocuk
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