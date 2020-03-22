Düşünce suçlularını bırakın

Uluslararası Af Örgütü, Mısır’ı koronavirüs dolayısıyla düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mısır yönetimine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mahkûmlara da bulaşmasını engellemek için düşünce suçlularını serbest bırakması çağrısında bulundu. Örgütün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık, hijyen ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve aşırı kalabalık olan Mısır cezaevlerinde koronavirüsün yayılmasından endişe ediliyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Mısır hapishanelerinin uzun yıllardır gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve barışçıl eleştirmenlerle dolu” olduğu dile getirildi.

Mısır’daki yetkililere hoşgörü çağrısı

Virüsün ülkede yayılmasıyla birlikte hapishanedeki mahkûmların sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı kaydedilen açıklamada, “Bu sebeple Mısır’daki yetkilileri hoşgörü göstermeye ve hayat kurtarabilecek âcil tedbirler almaya çağırıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. Mısır’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8’e, vak’a sayısı da 285’e yükselmişti.