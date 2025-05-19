Ekonomi kötüye gidiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma Mayıs ayı raporuna göre, Türkiye'de ekonomiye dair kötümserlik artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu ekonomiyi “kötü” olarak tanımladı.
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Katılımcıların yüzde 71’i Mayıs ayında ekonomik gidişatın kötü olduğunu söyledi. “Ne iyi ne kötü” diyenler yüzde 16’da sabit kalırken, katılımcıların yüzde 13’ü ekonominin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor.
Ekonomi değerlendirmesinde yaş gruplarına bakıldığında, 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların ekonomiye dair olumsuz değerlendirmede bulunma oranı yüzde 57 olurken, aynı oran gençlerde yüzde 68 oldu. 55 yaş ve üzeri katılımcılarda ise yüzde 64 oldu.
T24'deki habere göre ekonomi değerlendirmesinde eğitim seviyesine göre yanıtlara bakıldığında en büyük değişim ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde yaşandı. Mayıs 2023’te ilköğretim ve altı eğitim düzeyindeki katılımcılar arasında ekonominin güncel durumunu “Çok kötü/Kötü” olduğunu ifade edenlerin toplamı %54 olurken, Mayıs 2025’te bu oran yüzde 69’a yükseldi.
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