Ekonomi kötüye gidiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma Mayıs ayı raporuna göre, Türkiye'de ekonomiye dair kötümserlik artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu ekonomiyi “kötü” olarak tanımladı.

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